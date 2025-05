Albania Rama a 53% da prime proiezioni

Con il 25% dei voti scrutinati, i socialisti del premier Rama si attestano al 53%, seguiti dalla coalizione di centrodestra guidata dal Partito Democratico di Berisha, ferma al 35%. Questi dati preliminari indicano una solida vittoria per i socialisti, che potrebbero ottenere i 71 seggi necessari per governare autonomamente. Tuttavia, l'affluenza alle urne, pari al 42%, segna un calo rispetto alle elezioni di quattro anni fa.

