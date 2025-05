Al Wein Tour fa tappa anche il ' re' del Lambrusco Ha trionfato al Vinitaly 2025

Sandro Cavicchioli, soprannominato il ‘maestro del Lambrusco’, è un vero protagonista nel panorama vinicolo italiano, avendo recentemente conquistato il premio “Miglior vino italiano” a Vinitaly 2025 e i prestigiosi Tre bicchieri del Gambero Rosso. La sua tappa al Wein Tour Cattolica, in programma dal 16 al 18 maggio lungo viale Bovio, offrirà l'occasione per una masterclass esclusiva dedicata all'arte della vinificazione.

