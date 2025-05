Al via la sostituzione di oltre 10mila contatori dell' acqua a Casciana Terme Lari e Montopoli

Il programma di sostituzione massiva dei contatori dell'acqua, avviato da Acque, arriva nei comuni di Casciana Terme Lari e Montopoli Valdarno. Circa 10.800 utenze saranno coinvolte in questa iniziativa, mirata a garantire un servizio più efficiente e preciso. Il gestore idrico del Basso Valdarno sta gestendo l'attività attraverso...

Prende il via anche nei comuni di CascianaTermeLari e Montopoli Valdarno il programma di sostituzione massiva dei contatori dell'acqua predisposto da Acque. Ad essere coinvolte saranno circa 10.800 utenze in totale. Il gestore idrico del Basso Valdarno sta provvedendo all'attività tramite.

