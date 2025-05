Al via la nuova stagione estiva al Teatro del Chiostro di Sant' Andrea

Al via la nuova stagione estiva al Teatro del Chiostro di Sant'Andrea! Da maggio a settembre, l'arena si anima con un ricco programma di concerti, spettacoli teatrali e presentazioni, curato da Lilith Associazione Culturale, Solidarietà e Lavoro e altre realtà dedicate alla riqualificazione del territorio. Un'estate da non perdere, all'insegna della cultura e del divertimento!

L'arena estiva del Teatro del Chiostro riparte con una nuovastagione ricca di eventi. Da maggio a settembre un fitto programma di concerti, spettacoli teatrali, presentazioni a cura di Lilith Associazione Culturale, Solidarietà e Lavoro e altre realtà impegnate nella riqualificazione del.

