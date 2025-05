Al via la ' Festa dello Sport' nei cinque Quartieri si parte dal 14 maggio alle Cascine

...proseguire con eventi in tutti i quartieri fino al 21 maggio. La

Firenze, 12 maggio 2025 - Al via nei cinqueQuartieri fiorentini la "FestadelloSport", che anche quest’anno torneranno ad animare parchi e impianti Sportivi con esibizioni e prove per far scoprire a bambini e ragazzi tantissime discipline.Attività nei Quartieri FiorentiniSi parte dal 14 al 18 maggio al Parco delle Cascine (con tre giorni di attività dedicate alle scuole primarie) per poi proseguire a settembre. Da piazza Indipendenza a piazza D’Azeglio, dal Parco dell’Anconella ai giardini Niccolò Galli, a Campo di Marte, dall'impianto polivalente Bruno Betti di via del Filarete al complesso Palamattioli, sono tanti i luoghi che ospiteranno le iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio, il coordinamento dell’assessorato allo Sport del Comune e delle commissioni Sport dei cinqueQuartieri e il supporto tecnico di Uisp e del Gs Le Torri Podismo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la 'Festa dello Sport' nei cinque Quartieri, si parte dal 14 maggio alle Cascine

Se ne parla anche su altri siti

Sport, cena con delitto e musica. Ecco la sagra ’RicreAmo la Festa’ - Con la “Cena con delitto” di ieri sera, si è aperta l’edizione 2025 di RicreAmo la Festa, la sagra partita nel 2007 organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Una manifestazione sentita in paese ed attesa dalla comunità grazie all’energia dei tanti giovani presenti.Nel pomeriggio le finali del torneo di calcio a 5 mentre in serata l’apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Festa dello sport all'insegna della natura: a San Michele Salentino arriva il "Cross Augelluzzi" - SAN MICHELE SALENTINO - Domenica 16 marzo, dalle 9 alle 12, si svolgerà la prima edizione di “Cross Augelluzzi”, gara inserita nel circuito provinciale di corsa campestre.L'evento è organizzato dall’Apd Runners di San Michele Salentino ed è valido come quarta prova del circuito provinciale... 🔗Leggi su brindisireport.it

Bicincittà, festa di sport, ambiente e comunità - Grande successo per la Bicincittà 2025 alla Spezia: una festa di sport, ambiente e comunità, organizzata dalla Uisp La Spezia e Valdimagra con partenza e arrivo in piazza Brin. Circa 100 i ciclisti, tra cui un gran numero di bambini, accompagnati da genitori e volontari. Il percorso, non competitivo, ha attraversato alcune vie cittadine in un clima di allegria e partecipazione. "Non abbiamo raggiunto il record – dichiara Alessandro Sturlese, presidente della Uisp provinciale – ma siamo contenti di aver fatto provare cosa potrebbe essere una città in cui le bici e la mobilità dolce sono ... 🔗Leggi su lanazione.it

Al via la 'Festa dello Sport' nei cinque Quartieri, si parte dal 14 maggio alle Cascine; Eventi segnalati dai Comuni; Il baseball pesarese è in festa. Il diamante di via Marsiglia risplende di nuova luce; Limito in festa: cinque giorni di musica, sport, tradizioni e street food. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Al via la 'Festa dello Sport' nei cinque Quartieri, si parte dal 14 maggio alle Cascine - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com