Al via il progetto Ragazze digitali per avvicinare le studentesse all' informatica e alla tecnologia | aperte le iscrizioni

Al via il progetto "Ragazze Digitali", un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna per avvicinare le studentesse all'informatica e alla tecnologia. Vem Sistemi, confermando il suo impegno verso l'educazione e l'innovazione, apre le iscrizioni e invita le ragazze delle scuole superiori a esplorare il mondo digitale. Un'opportunità imperdibile per il futuro professionale!

Anche quest'anno la forlivese Vem Sistemi conferma la propria vicinanza al mondo dell’educazione e dell’innovazione, supportando il progetto “Ragazzedigitali”, un'iniziativa di orientamento attivo promossa dalla Regione Emilia-Romagna volta ad avvicinare le studentesse delle scuole superiori al. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Al via il progetto “Ragazze digitali” per avvicinare le studentesse all'informatica e alla tecnologia: aperte le iscrizioni

Ne parlano su altre fonti

Un assaggio di informatica, torna al campus anche nel 2025 il summer camp 'Ragazze Digitali' - Serinar, in collaborazione con Art-Er e con il dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, realizza i cinque Summer Camp “Ragazze Digitali” nei campus universitari di Cesena (Camp 1 + Camp 2), Forlì, Ravenna e Rimini, che si svolgeranno dal 16 al 27 giugno 2025... 🔗Leggi su cesenatoday.it

8 marzo: il progetto “La Scienza: un gioco da ragazze” contro il Dream Gap - In occasione della Festa della Donna, l’Istituto Comprensivo Bursi di Spezzano di Fiorano Modena ha ospitato un incontro davvero speciale, dedicato a sensibilizzare le giovani generazioni sulla scienza e sul superamento degli stereotipi di genere. Le classi quarte hanno avuto l’opportunità di incontrare la Dottoressa Silvia Neri, primaria di chirurgia presso l’Ospedale di Sassuolo, e la Dottoressa Giorgia Merli, architetta dello studio Archilinea. 🔗Leggi su ilcampoonline.it

Vizzini, riapre l’ufficio postale: nuovi spazi e servizi digitali grazie al progetto "Polis" - Riapre al pubblico l’ufficio postale di Vizzini, in via Vittorio Emanuele, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica... 🔗Leggi su cataniatoday.it

Al via il progetto “Ragazze digitali” per avvicinare le studentesse all'informatica e alla tecnologia: aperte le iscrizioni; Al Summer Camp 'Ragazze digitali' studentesse alla scoperta del mondo dell'intelligenza artificiale; Mirandola ospiterà il Summer Camp STEM al femminile; Tornano i summer camp di orientamento: digitale, industrie culturali e creative e transizione ecologica. 🔗Approfondimenti da altre fonti

VEM Sistemi supporta il progetto “Ragazze Digitali” - Il Gruppo VEM patrocina due Summer Camp per avvicinare le studentesse delle scuole superiori al mondo dell’informatica e delle tecnologie digitali ... 🔗impresacity.it

“Ragazze digitali”, Mirandola ospiterà il Summer Camp STEM al femminile - un progetto innovativo che fa parte dell’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna denominata “Ragazze Digitali”. Si tratta di un programma gratuito organizzato da UNIMORE - Dipartimento di ... 🔗sulpanaro.net

Summer camp ‘Ragazze digitali’ torna nei campus universitari della Romagna - in collaborazione con Art-ER e con il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, realizza anche quest’anno i 5 Summer Camp ‘Ragazze Digitali ... 🔗forli24ore.it