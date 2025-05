Al Teatro Il Lavatoio Arrivano le Donne! del Maestro Tonino Guerra

Venerdì 16 maggio, alle 21:30, il Teatro Il Lavatoio di Santarcangelo accoglie "Arrivano le Donne", una riduzione scenica dell'omonima raccolta di Tonino Guerra. Diretto da Liana Mussoni e prodotto dalla Filodrammatica Lele Marini, lo spettacolo offre un viaggio poetico nell’universo femminile, esplorando emozioni e storie che arricchiscono la nostra cultura.

