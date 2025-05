Al Policlinico La giornata dell' Infermiere nel ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta

Questa mattina, il Policlinico ha celebrato la "Giornata dell'Infermiere" al Palazzo dei Congressi, dedicando l'evento al ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta. L'incontro formativo ha messo in luce l'importanza degli infermieri, professionisti fondamentali nei percorsi assistenziali, evidenziando le loro competenze e il loro ruolo sempre più centrale nella sanità moderna.

