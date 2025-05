Al Policlinico La giornata dell' Infermiere nel ricordo di Sara Campanella e Lorena Quaranta

Al Policlinico, la "Giornata dell’Infermiere" è stata celebrata con un evento formativo presso il Palazzo dei Congressi, in memoria di Sara Campanella e Lorena Quaranta. Questa iniziativa ha messo in luce l'importanza cruciale degli infermieri, figure centrali nei percorsi assistenziali, evidenziando le loro competenze e il loro impegno nella cura e assistenza ai pazienti.

Con un evento formativo, tenutosi palazzo dei congressi, il Policlinico stamane ha celebrato la "giornatadell'Infermiere"Un'occasione per valorizzare l'importanza di una figura professionale che oggi è sempre più al centro dei percorsi assistenziali e che vede delle peculiarità e competenze.

