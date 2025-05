Al Leggenda Festival battaglia cuscini e 25 anni di Geronimo Stilton

(?? Campo content non trovato)

Empoli, 12 mag. (askanews) - "Leggenda", il primo Festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arrivato alla sua ottava edizione si è svolto dal 9 all'11 maggio 2025 in tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri, le biblioteche, le librerie con grande successo di pubblico. "Mani" è stato il tema del Festival di quest'anno, interpretato in maniera originale dall'autrice e illustratrice Marianna Balducci che ha firmato il manifesto. Il Festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura e la media partnership con Rai Kids.Nella giornata finale, domenica 11 maggio, GeronimoStilton ha festeggiato i suoi 25 anni, con una passeggiata insieme a Tea Stilton, per le vie del centro di Empoli, incontrando i suoi fans e conclusa con una grande torta in piazza. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Leggenda Festival battaglia cuscini e 25 anni di Geronimo Stilton

Se ne parla anche su altri siti

"Leggenda", festival della lettura e dell’ascolto - Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arriva alla sua ottava edizione. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri guarderanno alla torre incantata di Palazzo Leggenda, la biblioteca... 🔗Leggi su firenzetoday.it

Il Festival è... Leggenda. Lettura, ascolto e fantasia. Sarà l’edizione delle ’Mani’ - di Ylenia Cecchetti Mani simbolo di cura, aiuto, sostegno, lavoro e collaborazione. Mani che scrivono, che illustrano e che danno forma a storie di mondi fantastici. Ecco il tema che ha ispirato l’edizione 2025 di “Leggenda“, il festival made in Empoli della lettura e dell’ascolto dedicato agli under-16, che accenderà la città da venerdì 9 a domenica 11 maggio. Il manifesto – firmato da Marianna Balducci – è stato svelato ieri: mani che diventano sostegno per una torre di bambini lettori e dita che si fanno occhi, aperti sulle pagine, sulle storie e sul mondo. 🔗Leggi su lanazione.it

Tre giorni di incontri, spettacoli e intrattenimento dedicati agli under 16 per il Festival Leggenda - EMPOLI – Torna un appuntamento molto atteso per la città di Empoli. Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell’ascolto per gli under 16, arriva alla sua ottava edizione. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri guarderanno alla torre incantata di Palazzo Leggenda, la biblioteca interamente dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi diventata il simbolo del Festival. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

Al Leggenda Festival battaglia cuscini e 25 anni di Geronimo Stilton; Leggenda: grande successo di pubblico per la VIII edizione / Comunicati / Novità / Homepage; Leggenda al via, taglio del nastro per l'ottavo festival della lettura e dell'ascolto; Papa Leone XIV: Cessi il fuoco a Gaza, si presti soccorso e si liberino gli ostaggi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Al Leggenda Festival battaglia cuscini e 25 anni di Geronimo Stilton - Empoli, 12 mag. (askanews) – “Leggenda”, il primo festival italiano della lettura e dell’ascolto per gli under-16, arrivato alla sua ottava edizione si è svolto dal 9 all’11 maggio 2025 in tutta la ci ... 🔗askanews.it

Grande successo per 'Leggenda', il festival della lettura e dell’ascolto a Empoli - Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arrivato alla sua ottava edizione si è svolto da venerdì 9 a domenica ... 🔗gonews.it

Giallo Mare protagonista a Leggenda Festival: quattro giorni di teatro e creatività per bambini e famiglie - L’attesa è quasi finita, comincia domani, giovedì 8 maggio, il Festival Leggenda della lettura e dell’ascolto. Quattro giorni densi di incontri, ... 🔗gonews.it