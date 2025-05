Al Jazeera | raid Israele a Gaza15 morti

Un raid israeliano ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, utilizzata come rifugio nel campo profughi di Jabalia, causando la morte di almeno 15 persone, tra cui diversi bambini. La notizia, riportata da al Jazeera Arabic, attende conferma da fonti indipendenti. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente escalation delle violenze nella Striscia di Gaza, destando preoccupazione a livello internazionale.

5.02 Almeno 15 persone, tra cui diversi bambini, sarebbero state uccise in un raid israeliano che ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, usata come rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. La notizia è stata diffusa dalls emittente al Jazeera Arabic, ma la fonte non è stata ancora verificata in modo indipendente. L'attacco si inserisce in un'escalation del conflitto contro il gruppo terroristico di Hamas,che provoca conseguenze anche sui civili. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

