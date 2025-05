Airola carcere minorile sempre più senza regole | detenuto già allontanato in precedenza aggredisce brutalmente agente

(?? Campo content non trovato)

Un agente della Polizia Penitenziaria in servizio nel carcereminorile di Airola, nel Beneventano, ieri sabato 10 maggio è stato colpito con una violenta testata al volto da un detenuto di origini straniere, noto per comportamenti aggressivi, già allontanato in passato, più volte, per ragioni di ordine e sicurezza. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.L'articolo Airola, carcereminorilesempre più senzaregole: detenuto già allontanato in precedenza, aggrediscebrutalmenteagente. proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Airola, carcere minorile sempre più senza regole: detenuto già allontanato in precedenza, aggredisce brutalmente agente.

Se ne parla anche su altri siti

Airola, sventato tentativo di introdurre droga e cellulari nel carcere minorile - Comunicato Stampa Arrestati quattro giovani, due donne e due uomini, per detenzione di droga e dispositivi di comunicazione Un tentativo di introdurre un significativo quantitativo di droga e 4 cellulari nell’istituto Penitenziario Minorile di Airola è stato sventato nella notte … ContinuaL'articolo Airola, sventato tentativo di introdurre droga e cellulari nel carcere minorile proviene da Fremondoweb. 🔗Leggi su fremondoweb.com

Visita del Garante dei Detenuti al carcere minorile di Airola - Tempo di lettura: 3 minutiNella giornata di oggi il Garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello con le volontarie del suo staff si è recato preso l’Istituto penale per minorenni di Airola (BN) dove è stato accolto dalla direttrice del carcere Eleonora Cinque.Nella mattinata, nel teatro dell’istituto c’è stata la testimonianza di Sonia Fusco mamma di Fernanda, un’adolescente vittima di violenza stradale. 🔗Leggi su anteprima24.it

Agente colpito con una testata al volto da un detenuto: aggressione nel carcere minorile di Airola - A rendere noto quanto accaduto nel carcere minorile del Beneventano è stato il Sappe, sindacato di Polizia Penitenziaria.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Agente colpito con una testata al volto da un detenuto: aggressione nel carcere minorile di Airola; Detenuto aggredisce con una testata agente in carcere minorile Airola; Sappe: nel carcere minorile di Airola aggredito un agente; Carcere minorile di Airola in crisi: incendi e aggressioni, il Sappe: Non ne possiamo più. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia