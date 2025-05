Agrigento donna carbonizzata al distributore | videocamere svelano che è stato suicidio

Una tragedia scuote Favara, in provincia di Agrigento, dove una donna di 41 anni, madre di cinque figli, è stata trovata carbonizzata in un distributore di benzina. Secondo le indagini preliminari, approfondite attraverso le telecamere di sorveglianza, gli inquirenti hanno ipotizzato un suicidio come causa della morte. La comunità è rimasta profondamente colpita da questo drammatico evento.

(Adnkronos) – Si sarebbe suicidata la donna di 41 anni morta carbonizzata al distributore di benzina nell'agrigentino. E' quanto scoperto dagli inquirenti dopo avere visionato le telecamere di sorveglianza del distributore di carburante Lukoil in cui è avvenuta la tragedia. La 41enne, madre di cinque figli, è stata trovata carbonizzata domenica a Favara (Agrigento). In . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Agrigento, donna carbonizzata al distributore. Giallo su cosa abbia innescato le fiamme - Agrigento, 11 maggio 2025 - A Favara, provincia di Agrigento una donna di 41 anni è morta carbonizzata a in un distributore di benzina. Il corpo è stato trovato completamente carbonizzato vicino alla pompa del carburante in una strada provinciale fra Aragona e Favara.Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri la vittima si era fermata con la sua auto, una Grande Punto, per rifornirsi. La donna sarebbe scesa dalla macchina e afferrato l'erogatore quindi qualcosa avrebbe fatto detonare una grossa fiammata che ha carbonizzato la donna e l'auto. 🔗Leggi su quotidiano.net

Agrigento, donna si dà fuoco al distributore di benzina. Il suicidio filmato dalle telecamere - Una donna di 41 anni, madre di cinque figli, è stata trovata carbonizzata questa mattina 11 maggio accanto alla sua Fiat Punto in fiamme presso il distributore di carburante Lukoil in contrada San Benedetto, lungo la strada provinciale tra Aragona Caldare e Favara (Agrigento). Dopo le prime incertezze, i carabinieri hanno confermato l’ipotesi del suicidio. Il tragico ritrovamento è avvenuto nelle prime ore del giorno, quando alcuni automobilisti hanno segnalato un’auto in fiamme presso l’impianto di distribuzione. 🔗Leggi su open.online

Donna viene investita da una fiammata e muore carbonizzata in un distributore di benzina - Una donna è morta carbonizzata questa mattina, 11 maggio, a Favara (Agrigento) in un distributore di benzina. A quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna 41enne, madre di 5 figli, sarebbe giunta con una Fiat Grande Punto al distributore self service della “Lukoil” tra Agrigento e Favara e, una volta scesa e preso l’erogatore di benzina, sarebbe stata travolta da una grossa fiammata.L’incendio sarebbe divampato dalla colonnina del distributore dove la vittima si era accostata per fare rifornimento. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

