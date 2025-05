Agricoltura Masaf-Manifatture Sigaro Toscano | nuova intesa da 250 milioni di euro

Oggi a Lucca, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e Manifatture Sigaro Toscano (MST) hanno siglato un nuovo accordo da 250 milioni di euro, valido per dieci anni. Questo protocollo mira a rafforzare e garantire la continuità della filiera italiana del tabacco Kentucky, promuovendo la sostenibilità e l’eccellenza del settore.

Un nuovo accordo da circa 250 milioni di euro in dieci anni per rafforzare e dare continuità alla filiera italiana del tabacco Kentucky. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) e ManifattureSigaroToscano (MST) hanno rinnovato oggi a Lucca il protocollo d’intesa che sancisce l’impegno pluriennale a favore di una delle colture più identitarie del Made in Italy.Rispetto ai procedenti accordi, l’attuale intesa, ha un orizzonte temporale di dieci anni, fino al 2034-35, e prevede l’acquisto annuale di almeno 2.200 tonnellate di tabacco Kentucky coltivato in Italia, per un valore stimato di circa 25 milioni di euro all’anno.Presenti alla firma il Sottosegretario Patrizio La Pietra; l’Amministratore Delegato di MST Stefano Mariotti; i Presidenti delle principali associazioni tabacchicole italiane. 🔗Leggi su Ildenaro.it

