Agricoltori e allevatori abruzzesi in piazza per l' emergenza fauna selvatica | Situazione fuori controllo

...necessità di affrontare una situazione critica che minaccia le attività agricole e zootecniche della regione. Gli agricoltori e allevatori abruzzesi sono uniti nella protesta per chiedere azioni concrete contro l'emergenza fauna selvatica, che sta causando danni ingenti alle loro colture e al benessere degli allevamenti. Una mobilitazione fondamentale per la salvaguardia del settore e delle comunità locali.

Scendono in piazza per l'emergenzafaunaselvatica gli Agricoltori e allevatori di Cia, Confagricoltura, Copagri e Liberi Agricoltori Abruzzo martedì 13 maggio, per una manifestazione unitaria all'Emiciclo del consiglio regionale dell'Aquila, con inizio alle ore 10:00.

Le principali organizzazioni agricole abruzzesi – CIA, Confagricoltura, Copagri e Liberi Agricoltori Abruzzo – scendono in piazza domani, martedì 13 maggio, per una grande manifestazione unitaria all'Emiciclo.

Emergenza fauna selvatica: agricoltori e cittadini in piazza per difendere territori e aziende - L'Aquila. "Il conto lo stanno pagando i campi devastati, le aziende agricole allo stremo, le famiglie che vivono nelle aree

DANNI DA FAUNA SELVATICA: GLI AGRICOLTORI DOMANI PROTESTANO DAVANTI ALL'EMICICLO - L'AQUILA – Le principali organizzazioni agricole abruzzesi – CIA, Confagricoltura, Copagri e Liberi Agricoltori Abruzzo – scendono in piazza domani, martedì 13 maggio, per una grande manifestazione