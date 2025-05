Agguato nel carcere di Frosinone pistola in cella con drone | arrestato aspirante killer

Ha fatto entrare nel carcere di Frosinone una pistola, grazie all?utilizzo di un drone potenziato. Aveva progettato, assieme ad alcuni complici un omicidio di tre rivali, nel corso della. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Agguato nel carcere di Frosinone, pistola in cella con drone: arrestato aspirante killer

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Frosinone, coppia fermata in A1 durante controlli: dovevano scontare oltre 11 anni di carcere - Due arresti per reati contro il patrimonio sull'autostrada A1 a Frosinone durante controlli di routine della Polizia di Stato. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Agguato a Roma in via Prenestina: uccisi a colpi di pistola un uomo e una donna - Due persone di nazionalità cinese, un uomo di 50 anni e una donna di 40, sono state uccise a colpi d’arma da fuoco lunedì 14 aprile intorno alle 23 in via Prenestina, a Roma, nei pressi del Pigneto. I due viaggiavano su una bicicletta a pedalata assistita e stavano rientrando a casa. Davanti al portone della loro abitazione, sono stati raggiunti da almeno dieci colpi esplosi da due persone a bordo di una moto, poi fuggite. 🔗Leggi su lettera43.it

Controlli serrati sulle armi, spunta una pistola detenuta senza permesso: un 27enne in carcere - Coltelli, tirapugni, spranghe e pure una pistola. Sono queste le armi che la Polizia di Stato ha sequestrato, nel pomeriggio di lunedì, nel contesto di un’attività di controllo del territorio, con il supporto di unità investigative della Squadra Mobile, disposta dal questore Lucio Pennella... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Agguato nel carcere di Frosinone, pistola in cella con drone: arrestato aspirante killer; Pistola in carcere con il drone per fare un agguato: arrestato per tentato omicidio; Agguato in carcere, nuova ordinanza contro il ras di Miano; Omicidio Thomas Bricca, ergastolo per Roberto Toson. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Agguato nel carcere di Frosinone, pistola in cella con drone: arrestato aspirante killer - Ha fatto entrare nel carcere di Frosinone una pistola, grazie all’utilizzo di un drone potenziato. Aveva progettato, assieme ad alcuni complici un omicidio di tre rivali, nel corso ... 🔗ilmattino.it

Pistola in carcere con il drone per fare un agguato: arrestato per tentato omicidio - Con un drone fecero entrare una pistola nel carcere di Frosinone con l'arma un recluso tentò di uccidere tre detenuti. Un'indagine condotta dagli investigatori del Nic della polizia penitenziaria e co ... 🔗napoli.repubblica.it

Agguato in carcere, nuova ordinanza contro il ras di Miano - Agguato in carcere, nuova ordinanza contro il ras di Miano. Alessio Peluso ha fatto entrare nel carcere di Frosinone una pistola tramite ... 🔗internapoli.it