Agguato a un buttafuori Amori e disaccordi in politica ASCOLTA il podcast di oggi 12 maggio

Roma, agguato sull'Ostiense: spari contro un'auto, 27enne crivellato di colpi, è gravissimo. La vittima è un buttafuori - Spari contro un'auto sull'Ostiense. Agguato a colpi di pistola, questa mattina, sulla via Ostiense a Vitinia, a Sud-Ovest di Roma. Alle 6:30, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Agguato questa mattina: un buttafuori è stato gravemente ferito a colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto. E’ in gravi condizioni. La sparatoria lungo via Ostiense, a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gravissimo episodio di violenza armata si è verificato nella mattinata di domenica 11 maggio, quando un 27enne egiziano è stato colpito da numerosi spari mentre si trovava a bordo della sua auto, sulla via Ostiense, a Vitinia. La vittima, un addetto alla sicurezza nei locali notturni, lotta attualmente tra la vita e la morte in ospedale dopo essere stata colpita alla testa e all’addome. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Roma, agguato a Vitinia: buttafuori crivellato di colpi, è in fin di vita - Il 27enne egiziano raggiunto da proiettili alla testa e all’addome, in auto trovata una pistola.ROMA – Un agguato in pieno giorno ha sconvolto il quartiere Vitinia, nel quadrante sud-ovest della Capitale. Oggi intorno alle prime ore del mattino, un 27enne di origine egiziana è stato bersaglio di un’azione criminale mentre era alla guida della sua Smart sulla via Ostiense, diretto verso il centro città. 🔗Leggi su romadailynews.it

