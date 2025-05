Aggressione a Fiumicino Mari e Bertucci FdI | Solidarietà e vicinanza a Mauro Gonnelli

una situazione preoccupante e inaccettabile. La violenza non ha giustificazioni e colpisce non solo la vittima, ma l'intera comunità. È fondamentale che gli autori siano individuati e puniti, affinché episodi simili non si ripetano. La sicurezza dei cittadini deve rimanere una priorità per tutte le istituzioni”. Le parole dei consiglieri sottolineano l'urgenza di una risposta decisa da parte delle autorità competenti.

Fiumicino, 12 maggio 2025 – “Condanna ferma e incondizionata dell’Aggressione subita da MauroGonnelli. I contorni di questa inquietante vicenda vanno chiariti immediatamente e senza indugi, cosa che gli organi preposti sapranno fare con la consueta professionalità”. Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marco Bertucci ed Emanuela Mari.“Senz’altro il quadro che emerge è però allarmante, – proseguono – circa alcune denunce pubbliche che sono state alla base nelle settimane scorse di minacce e aggressioni verbali, che hanno preceduto quella fisica consumatasi l’altra sera. Allo storico esponente del centrodestra di Fiumicino va la nostra vicinanza e Solidarietà: la politica ha non solo il diritto, ma il dovere di vigilare su ciò che accade nei territori, perseguendo la sicurezza e legalità”, concludono Bertucci e Mari. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Aggressione a Fiumicino, Mari e Bertucci (FdI): Solidarietà e vicinanza a Mauro Gonnelli