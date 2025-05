Agevolazioni per il personale scolastico | sconti su trasporti viaggi e prodotti locali

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha lanciato un programma di agevolazioni per il personale scolastico, comprendente docenti, educatori, dirigenti e personale ATA. Questa iniziativa, parte di un progetto di welfare, offre sconti su trasporti, viaggi aerei, servizi aeroportuali e prodotti locali, promuovendo il benessere e il riconoscimento del lavoro educativo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato un programma di Agevolazioni dedicato a docenti, educatori, dirigenti e personale ATA. Il piano, parte di un più ampio progetto di welfare, offre vantaggi concreti su trasporti, viaggi aerei, servizi aeroportuali e prodotti agricoli a chilometro zero. Scopri tutti i dettagli su come accedere ai benefici riservati . Agevolazioni per il personalescolastico: sconti su trasporti, viaggi e prodottilocali Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

