' After Juliet' cortometraggio degli allievi del Liceo Giannone vince premio della critica a Pulcinellamente

Fine settimana intenso per studenti e docenti del Liceo “Pietro Giannone” di Caserta, protagonisti di due importanti festival dedicati al mondo della scuola. Con lo spettacolo “After Juliet”, adattamento dell'omonimo dramma scozzese, e il cortometraggio “Antigone”, i ragazzi hanno portato in scena talenti e emozioni, dimostrando l’importanza dell’arte e della cultura nell’educazione. Un’occasione preziosa per vivere la creatività e il confronto.

Fine settimana intenso per studenti e docenti del Liceo "Pietro Giannone" di Caserta, protagonisti, con lo spettacolo "AfterJuliet" ed il cortometraggio "Antigone", di due importanti festival dedicati al mondo della scuola."AfterJuliet" – adattamento dall'omonimo dramma della scozzese.

