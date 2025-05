Affondata la barca di Rotta un’intimidazione

Lo scrittore di Fiume, Stefano Rotta, torna a far parlare di sé dopo aver denunciato il disboscamento illegale a Lodi. Ieri, la sua barca è stata trovata affondata sull'Adda, ritenuta un chiaro atto intimidatorio. Andrea Poggio del Circolo Legambiente LodiVerde denuncia la gravità della situazione, sottolineando l'importanza di proteggere l'ambiente e chi si impegna a difenderlo.

Lo scrittore di fiume Stefano Rotta, dopo aver denunciato il disboscamento selvaggio di un ettaro di bosco in zona Piarda Ferrari a Lodi, ha di nuovo trovato Affondata la propria barca sull’Adda: atto intimidatorio. È la denuncia di Andrea Poggio, per il Circolo Legambiente LodiVerde, dopo la scoperta di ieri mattina, per cui Rotta ha sporto la seconda denuncia. Poggio osserva: "A noi sembra un pessimo segnale, è un metodo pesante per cercare di zittire chi protesta. In tutta sincerità, non crediamo ci sia alcun legame tra l’intimidazione a Stefano e chi difende il Parco Adda, che ha ordinato i lavori di taglio totale del boschetto di Piarda Ferrari, o anche chi, omettendo un adeguato controllo di rispetto della destinazione, consente una gestione privatistica dell’ex bosco, da parte di un’associazione, trasformandolo in un giardinetto privato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affondata la barca di Rotta, "un’intimidazione"

Lodi, affondata due volte in un mese la barca sull’Adda di Stefano Rotta: “Atto intimidatorio” - Lodi, 11 maggio 2025 – Affondata nottetempo, sul fiume Adda, la barca del giornalista Stefano Rotta di Lodi, Legambiente protesta:”Azione intimidatoria: capita per la seconda volta dopo le sue denunce del taglio indiscriminato del boschetto di Piarda Ferrari”. Commenta così, l’atto vandalico subito dal lodigiano, Andrea Poggio, per il Circolo Legambiente LodiVerde.La vicenda“Rotta, giornalista, scrittore di fiume, socio Legambiente, primo a segnalare il taglio totale e selvaggio di un ettaro di bosco a Piarda Ferrari a Lodi, ha trovato, per la seconda volta in 30 giorni, la sua barca, che ... 🔗Leggi su ilgiorno.it

