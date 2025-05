Affidata a due enti no profit l' area verde di via Monti Iblei | Esempio virtuoso di partnership pubblico-privato

L'amministrazione comunale ha siglato una convenzione con due enti no profit, l'associazione Tommaso Natale e dintorni e il club Lions Palermo dei Vespri, per gestire l'area verde di via Monti Iblei. Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, mirata a valorizzare il territorio e promuovere attività comunitarie.

L'amministrazione comunale ha firmato una convenzione per l'affidamento all'associazione Tommaso Natale e dintorni e al club Lions Palermo dei Vespri dell'areaverde di via MontiIblei, che si trova fra via De Gasperi e via Belgio. "Si tratta - dice Leonardo Canto, consigliere comunale di. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Affidata a due enti no profit l'area verde di via Monti Iblei: "Esempio virtuoso di partnership pubblico-privato"

Su questo argomento da altre fonti

Vanno in pensione sedici dipendenti, il saluto: "Avete contributo ai traguardi raggiunti dai due enti" - Un augurio per la nuova fase di vita ma anche un sentito ringraziamento per gli anni di lavoro a servizio del Comune di Cesena e dell’Unione dei Comuni Valle del Savio. Il Sindaco Enzo Lattuca e la Presidente dell’Unione Monica Rossi hanno incontrato i dipendenti che nel corso del 2024 hanno... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Due milioni per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: il sostegno di Fondazione con il Sud agli enti di Terzo settore - La Fondazione Con il Sud promuove, a partire da quest’anno e per tutto il triennio 2025 -2027, una nuova modalità di sostegno a interventi per la valorizzazione di beni confiscati alle mafie in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.E’ infatti disponibile sul sito della... 🔗Leggi su foggiatoday.it

Due bandi del 'Gal L’Altra Romagna' per riqualificare le strade rurali, risorse per enti pubblici e privati - Il Gal L’Altra Romagna dà il via alla nuova programmazione 2023-2027 con la pubblicazione di due bandi dedicati alla riqualificazione della viabilità rurale. Un intervento concreto per sostenere i territori montani e collinari, messi a dura prova dalle alluvioni del 2023, e favorire il rilancio... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Debiti INPS e INAIL : Rateizzazione più semplice con il DDL Lavoro; Comunità energetiche e solidali, in arrivo in Lombardia 30 impianti fotovoltaici per enti pubblici e no profit; L’accertamento e la riscossione dei tributi locali alla luce delle recenti riforme; La riforma della riscossione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media