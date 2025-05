Affari Tuoi la pratese Jasmin vince 75mila euro E il duello panforte-cantuccini stuzzica il web

Jasmin Van Schaik, una talentuosa impiegata di Prato con origini olandesi, trionfa a "Affari Tuoi" conquistando 75mila euro. La sua scelta del pacco numero 8 la catapulta nel mondo del gioco, mentre il duello culinario tra panforte e cantucci accende la curiosità del web. Un mix di emozioni e tradizione che sta già facendo discutere!

Prato, 12 maggio 2025 – Aveva scelto il pacco numero 8 per la sua avventura a AffariTuoi, il programma preserale di RaiUno condotto da Stefano De Martino: Jasmin Van Schaik, per metà olandese, impiegata in una ditta nel settore degli infissi, si diletta con il canto (“E’ il mio secondo lavoro”, ha detto). In studio era accompagnata dal compagno Matteo Nannucci, impiegato nel settore delle spedizioni: una coppia nata dieci anni fa grazie alla “intercessione” della cugina di lui.In ballo come sempre i premi da zero a 300mila euro e in mezzo anche il premio “speciale” preparato dal personaggio della trasmissione, Thanat, che porta sempre una pietanza che rispecchia la provenienza dei concorrenti. Ma stasera ha fatto una gaffe che non è sfuggita agli appassionati commentatori della trasmissione sul web: ha portato il panforte, specialità gustosissima, per carità, ma di Siena. 🔗Leggi su Lanazione.it