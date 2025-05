Affari Tuoi | la confessione di Insinna il come e il perché si pilotano le puntate

Questa sera Striscia la Notizia affronta le controversie di "Affari Tuoi", rivelando le confessioni di Flavio Insinna. Si parlerà di come e perché le puntate vengano pilotate, mentre il pubblico si interroga su un apparente disinteresse per le spiegazioni da parte di conduttori ed ex concorrenti. Scopri con noi i retroscena di questo celebre gioco!

Questa sera Striscia la notizia torna a occuparsi delle tante questioni che ruotano attorno alla “aleatorietà” di AffariTuoi. Alcuni spettatori hanno domandato al tg satirico come mai Striscia non vada a chiedere conto delle questioni legate al programma ai conduttori e agli ex concorrenti. La risposta è semplice: i conduttori, per evitare un conflitto di interessi, non ammetterebbero mai nulla, mentre gli ex concorrenti hanno firmato un patto di riservatezza che non gli consente di parlare, pena guai legali.In realtà, però, una “confessione” di un ex conduttore di AffariTuoi esiste: è quella di Flavio Insinna che, attraverso il celebre fuorionda che lo ha coinvolto, mostra quello che succede quando i piani autorali per pilotare la puntata non vanno come previsto.Il 7 febbraio 2015, la concorrente valdostana, che già nel 2013 aveva partecipato al programma portando a casa solo la somma di 50 euro, viene sorteggiata per avere una seconda possibilità in una serata speciale di AffariTuoi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Affari Tuoi: la confessione di Insinna “il come e il perché si pilotano le puntate”

