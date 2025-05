Affari Tuoi Jasmin da Prato? Il suo cognome spiazza tutti

Jasmin da Prato, protagonista della puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, ha sorpreso tutti con il suo cognome. Questa sera, lunedì 12 maggio, insieme al compagno Matteo, che la sostiene da dieci anni, affronta il gioco con il pacco numero 8, pronto a rivelare emozioni e sorprese nel corso della puntata.

Jasmin dalla Toscana è stata la protagonista di AffariTuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, lunedì 12 maggio, su Rai 1, Con lei ha giocato Matteo, suo compagno da dieci anni. Il loro pacco era il numero 8. I primi tiri fatti hanno eliminato il panforte e poi 15.000, 200mila, 20, zero e 30mila euro. Di 30.000 euro la prima offerta del dottore, ma Jasmin ha deciso di rifiutare. La concorrente, il cui cognome è Van Schaik visto che per metà è olandese, ha detto di arrivare da Prato, città in cui di mestiere fa l'impiegata nel settore degli infissi e anche la cantante. Questa era la sua 25esima puntata.Andando avanti con la partita, la concorrente ha fatto fuori 20mila e 10mila euro, e infine ha trovato anche il cucciolo mascotte del game show: Gennarino. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it