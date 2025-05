Adrenalina in autodromo | riapre la pista di go-kart

Adrenalina in autodromo: riapre la pista di gokart! Dal 14 maggio, il Monza Circuit Karting torna a far vibrare i motori sul circuito situato nella storica curva Parabolica. Un tracciato di 380 metri con 9 curve, perfetto per sfidare amici e famigliari, offre l'emozione di sfrecciare a tutta velocità come i campioni della Formula 1!

Sfrecciare a tutta velocità come i campioni della Formula 1. Non sul Tempio della Velocità, ma sul circuito karting, sempre all'interno dell'autodromo. Dal 14 maggio riapre il Monza Circuit karting situato all'interno della storica curva Parabolica. Un tracciato di 380 metri, con 9 curve

