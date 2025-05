Adrenalina in autodromo | riapre la pista di go-kart

Preparati a vivere un'esperienza di adrenalina pura: riapre la pista di go-kart all'interno dell'autodromo di Monza! Dal 14 maggio, potrai sfrecciare a oltre 60 km/h sul nuovo tracciato di 380 metri, che si snoda tra 9 curve emozionanti. Mettiti al volante e sfida i tuoi amici in un'indimenticabile gara nel cuore della velocità!

Sfrecciare a tutta velocità come i campioni della Formula 1. Non sul Tempio della Velocità, ma sul circuito karting, sempre all’interno dell’autodromo. Dal 14 maggio riapre il Monza Circuit karting situato all’interno della storica curva Parabolica. Un tracciato di 380 metri, con 9 curve e. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Adrenalina in autodromo: riapre la pista di go-kart

