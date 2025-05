ADM Alesse rinnova la normativa sull' uso delle divise

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha recentemente rinnovato la normativa sull'uso delle divise per i funzionari dell'Amministrazione, introducendo importanti modifiche. Questa riforma mira a migliorare l'immagine e l'efficacia operativa del personale, garantendo al contempo un adeguato rispetto delle procedure e delle regole di comportamento.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, tramite determinazione direttoriale, ha riformato la normativa relativa all'utilizzo delledivise da parte dei funzionari dell'Amministrazione e ha introdotto ulteriori importanti novità al riguardo. Alesse, infatti, ha prescritto “abiti civili” al “personale dell'Agenzia destinato ad attività di controllo o antifrode in ambito doganale al di fuori dagli spazi doganali e in materia di accise e di giochi”, ciò per turbare il meno possibile lo svolgimento delle attività economiche e le relazioni commerciali e professionali del contribuente. L'uso della divisa verrà, quindi, consentito solo al personale con qualifica inferiore a quella di “dirigente” e in servizio presso gli spazi doganali di porti, aeroporti e luoghi di frontiera, oltre che nei servizi di controllo del traffico internazionale di merci e nel traffico internazionale dei viaggiatori, tutto questo a salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e per agevolare l'immediata riconoscibilità della propria appartenenza all'ADM. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - ADM, Alesse rinnova la normativa sull'uso delle divise

