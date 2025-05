Addio sacchi in strada Dal 2 giugno cambia la raccolta rifiuti in centro storico

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Modena rappresenta un passo significativo verso un centro storico più pulito e ordinato. A partire dal 2 giugno 2025, questa iniziativa eliminerà i sacchi di rifiuti esposti, promuovendo un ambiente più decoroso e una gestione più efficiente dei conferimenti. I cittadini saranno al centro di questo cambiamento, contribuendo attivamente a una città più sostenibile e vivibile.

A partire dal 2 giugno 2025, il centrostorico di Modena vedrà l'avvio di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che eliminerà definitivamente i sacchi esposti su suolo pubblico, a vantaggio di maggiore decoro urbano e una gestione più funzionale dei conferimenti da parte dei cittadini.

