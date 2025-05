Addio Michele Acampora passione sconfinata per la musica

Avellino è in lutto per la perdita di Michele Acampora, un’anima brillante e appassionata di musica. Fondatore di progetti iconici come “Ananas & Bananas” e “Camarillo Brillo”, ha saputo ispirare e educare intere generazioni alla bellezza della melodia. Il suo lascito continuerà a risuonare nei cuori degli avellinesi.

Tempo di lettura: 2 minutiLa città di Avellino piange la scomparsa di MicheleAcampora. Con lui e con le sue creature, prima tra tutte “Ananas&Bananas” e successivamente “Camarillo Brillo”, sono state educate generazioni e generazioni di avellinesi alla musica. Il ricordo del sindaco Laura Nargi: “La cultura musicale come stella polare. Una passionesconfinata, coltivata al di là di ogni genere e ogni età. La voglia sempre di aprirsi ai giovani e condurli per mano nel meraviglioso mondo delle sette noteMicheleAcampora era un punto di riferimento intergenerazionale della nostra comunità. Da Ananas e Bananas, prima, e da Camarillo Brillo, poi, migliaia di avellinesi hanno affinato la loro grammatica sentimentale e musicaleMancherà tantissimo ad Avellino e non soltanto agli appassionati di musica. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addio Michele Acampora, passione sconfinata per la musica

