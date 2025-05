Addio a Paolo Chiapolino storico veterinario di Casarsa

Si è spento Paolo Chiapolino, venerato veterinario di Casarsa, all'età di 75 anni. Venerdì 9 maggio, un tragico incidente stradale, in cui la sua auto si è ribaltata, gli è costato la vita a seguito di un arresto cardiaco. I soccorritori, accorsi prontamente in via San Vito, avevano tentato di rianimarlo, ma il suo destino era ormai segnato.

Si è spento PaoloChiapolino, storicoveterinario di Casarsa. Aveva 75 anni e venerdì 9 maggio era andato il arresto cardiaco in seguito a un grave incidente stradale in cui la sua auto si era ribaltata. I soccorritori giunti sul posto, in via San Vito a Casarsa, l'avevano rianimato e il suo. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Addio a Paolo Chiapolino, storico veterinario di Casarsa

Ne parlano su altre fonti

Mondo remiero in lutto | Addio a Paolo Chelli, storico vogatore e allenatore del Salviano: "Persona unica e grande sportivo" - Ha reso grande il Salviano sfidando e battendo rioni più "blasonati" come Venezia, Pontino, Borgo e OvoSodo. In 18 anni nella cantina biancoamaranto, prima come vogatore e poi da allenatore, ha vinto praticamente tutto: Palio Marinaro, Barontini, Risi'atori con il suo gozzo che ha dettato legge... 🔗Leggi su livornotoday.it

Addio a Riccardo Agabio, storico leader della ginnastica italiana - Prato, 15 marzo 2025 – E’ morto Riccardo Agabio, 89 anni, per moltissimi anni presidente della Federginnastica (dal 2000 al 2016). Nato a Cagliari, ma toscano di adozione: si trasferì a Prato nel 1981 per amore e qui rimase. Lascia la moglie Adriana Biagiotti, già Azzurra e campionessa assoluta di ginnastica artistica negli anni 1963, 1964, 1965 e 1967, e tre figli che, a loro volta, gli hanno dato tanti nipoti. 🔗Leggi su lanazione.it

Addio a Giuliano Ferretti, storico dirigente del Godo Calcio - Si è spento Giuliano Ferretti, storico dirigente del Godo calcio. E si tratta del secondo lutto che, nel giro di poco tempo, patisce la società sportiva. "Giuliano Ferretti – scrive in una nota l’Ac Godo – ha ricoperto per anni il ruolo di dirigente della società rossoblu a fianco del presidente Valentino Marzolla, recentemente scomparso e si era subito messo a disposizione di Roberto Trincossi, individuato come successore al timone dell’A. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Addio a Paolo Chiapolino, storico veterinario di Casarsa. 🔗Ne parlano su altre fonti