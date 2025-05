addio a mariano illuminati fondatore del rustichello

In breve da Zazoom:

Lutto a San Benedetto del Tronto per la scomparsa di Mariano Illuminati, 73 anni, fondatore dell’ex hotel Madison e del noto ristorante ‘Rustichello’. La sua morte, avvenuta all’alba di domenica dopo una breve malattia, ha lasciato un profondo vuoto nella comunità. Accanto a lui, negli ultimi istanti, la moglie Lea Damiani e i suoi cari, a testimonianza di una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.

Addio a Sergio Ricciardone, è morto il fondatore e direttore di C2C Festival: "Cadono lacrime sul viso di Torino" - Il mondo della musica di Torino è in lutto per la morte di Sergio Ricciardone, fondatore e direttore di C2C Festival. Ricciardone si è spento a 53 anni, nel avrebbe compiuti 54 il 30 agosto. Era malato da tempo. Lo annunciano i colleghi e i collaboratori del festival di musica avant-pop ed... 🔗 Leggi su torinotoday.it

Addio a Fulco Pratesi, storico ambientalista e fondatore del WWF Italia: camera ardente in Campidoglio - Fulco Pratesi, figura di riferimento per l’ambientalismo italiano, si è spento all’età di 90 anni. Ricoverato da alcuni giorni, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, portando alla triste notizia diffusa questa mattina dal WWF. “Con grande tristezza e un pizzico di incredulità vi comunichiamo che il nostro Fulco ci ha lasciati”, ha dichiarato l’associazione, […] The post Addio a Fulco Pratesi, storico ambientalista e fondatore del WWF Italia: camera ardente in Campidoglio first appeared on Scuolalink. 🔗Leggi su scuolalink.it