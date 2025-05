addio a fabrizio borra il fisioterapista bresciano di campioni e vip

Fabrizio Borra, rinomato fisioterapista bresciano conosciuto come il

Addio a Fabrizio Borra. Era il fisioterapista dei big. Da Alonso a Jovanotti - Competenza ai massimi livelli, ma soprattutto umanità, umiltà e assoluta discrezione. Quattro sostantivi per descrivere il professionista e l’uomo: Fabrizio Borra, fisioterapista dei campioni e delle stelle dello spettacolo è morto all’Hospice di Forlimpopoli nelle prime ore di domenica, due giorni dopo aver compiuto 64 anni. Un compleanno che Fabrizio non ha potuto festeggiare con la moglie Enia, i figli Luca e Daniele e i nipotini Lorenzo ed Edoardo. 🔗 Leggi su ilrestodelcarlino.it

Morto Fabrizio Borra, il fisioterapista dei campioni. “Come una coltellata”: da Tamberi a Jovanotti, il lutto di tanti sportivi e artisti - Tamberi, Dovizioso, Pogacar, Alonso e persino Jovanotti. Tutti hanno pianto la morte di Fabrizio Borra, storico fisioterapista dei campioni dello sport, ma anche di tanti artisti e Vip. Bresciano di origine, residente a Forlì da oltre 30 anni, è morto all’età di 64 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.Borra è ricordato soprattutto per aver rimesso in sesto il Pirata Pantani dopo che fu investito da un’auto alla Milano-Torino del 1995, riportando fratture multiple agli arti inferiori. 🔗 Leggi su ilfattoquotidiano.it

