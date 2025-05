Addio a Fabrizio Borra Era il fisioterapista dei big Da Alonso a Jovanotti

Fabrizio Borra, fisioterapista di fama, si è spento all'Hospice di Forlimpopoli, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello sport e dello spettacolo. Con una carriera costellata di successi, la sua umanità, umiltà e discrezione lo hanno reso un professionista amato e rispettato. Purtroppo, ha lasciato questa vita due giorni dopo il suo 64° compleanno, privando la moglie e molti altri della sua presenza unica e luminosa.

Competenza ai massimi livelli, ma soprattutto umanità, umiltà e assoluta discrezione. Quattro sostantivi per descrivere il professionista e l’uomo: FabrizioBorra, fisioterapista dei campioni e delle stelle dello spettacolo è morto all’Hospice di Forlimpopoli nelle prime ore di domenica, due giorni dopo aver compiuto 64 anni. Un compleanno che Fabrizio non ha potuto festeggiare con la moglie Enia, i figli Luca e Daniele e i nipotini Lorenzo ed Edoardo.Una caduta nella sua palestra, il Fisiology di via Grigioni, lunedì scorso, aveva fatto ulteriormente precipitare una situazione già grave, causata da un tumore al cervello che lo portò fra fine marzo e inizio aprile 2024 a sottoporsi ad un delicato intervento, purtroppo non risolutivo. Fino a lunedì Borra è stato attivo e presente come sempre in quel laboratorio-palestra che è stata la sua vita e che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Fabrizio Borra. Era il fisioterapista dei big. Da Alonso a Jovanotti

