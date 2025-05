Addio a Enzo Ferrari ex ala e allenatore del Cavallino

In breve da Zazoom:

Con grande tristezza comunichiamo la scomparsa di Enzo Ferrari, ex ala offensiva e allenatore del Cavallino, che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'Arezzo. Dal 1964 al 1967, contribuì alla storica promozione in serie B, segnando 18 gol in 79 presenze. Ricordiamo con affetto la sua performance memorabile a Carpi nel 1966, che rimarrà nei cuori dei tifosi. Una figura che ha incarnato la passione per il calcio

E’ morto EnzoFerrari, ex ala offensiva e allenatore del Cavallino. Vestì la maglia amaranto per un triennio, dal 1964 al 1967, e fece parte della squadra che nel 1966 conquistò la prima, storica promozione in serie B. Suo uno dei due gol con cui l’Arezzo di Meucci vinse a Carpi il 15 maggio di quell’anno. In totale per lui 79 presenze e 18 gol, prima del passaggio al Genoa, Palermo, Monza, Livorno e Udinese. Ad Arezzo tornò da allenatore in C1 nella stagione 200102 che si concluse con la salvezza conquistata all’ultimo tuffo con la vittoria nei playout sotto la presidenza di Piero Mancini. Ma la sua esperienza in amaranto durò poco: al suo posto venne ingaggiato Colautti e quindi lo spogliatoio fu affidato a Pellicanò, che centrò la permanenza in categoria. Per Ferrari quella di Arezzo fu l’ultima esperienza da tecnico: in precedenza, tra le altre, aveva guidato Udinese (con Zico in rosa), Triestina, Avellino, Padova, Palermo, Reggina, Reggiana e Ascoli. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio a Enzo Ferrari, ex ala e allenatore del Cavallino

Su altri siti se ne discute

Addio a Enzo Ferrari: allenò l'Unione negli anni del calcio scommesse - Ci sono due aspetti nella carriera alabardata in serie B di Enzo Ferrari che i tifosi ricordano: il primo è quello relativo alla mancata promozione in serie A nella stagione 1985-86 e l'altro è il coinvolgimento della squadra nell'abisso del secondo calcio scommesse. Ferrari si è spento all'età... 🔗Leggi su triesteprima.it

Addio a Enzo Ferrari, allenò Zico all'Udinese - Il mondo del calcio italiano e friulano piange la scomparsa di Enzo Ferrari, ex calciatore e allenatore, noto per aver guidato l’Udinese durante l’era di Zico.Chi era Enzo FerrariNato a San Donà di Piave il 21 ottobre 1942, Ferrari ha avuto una carriera da attaccante, giocando in squadre come... 🔗Leggi su udinetoday.it

Addio a Enzo Ferrari, simbolo dell’Arezzo e protagonista della storica promozione in Serie B - Il calcio italiano saluta con commozione Enzo Ferrari, scomparso all’età di 83 anni. Indimenticato centrocampista dell’Arezzo, vestì la maglia amaranto dal 1964 al 1967, contribuendo in modo determinante alla storica promozione in Serie B nel 1966. Conclusa la carriera da calciatore, Ferrari intraprese con successo quella di allenatore, guidando diverse squadre, tra cui lo stesso Arezzo nella stagione 2001-2002. 🔗Leggi su lortica.it

Se ne parla anche su altri siti

Addio a Enzo Ferrari, ex tecnico del Padova: si è spento a 82 anni a Udine; Addio a Enzo Ferrari, l’ex allenatore dell’Udinese di Zico; Addio a Enzo Ferrari, sfiorò la B con l’Ascoli: si è spento a 82 anni; Addio a Enzo Ferrari: allenò l'Unione negli anni del calcio scommesse. 🔗Cosa riportano altre fonti

Addio a Enzo Ferrari: ex attaccante e allenatore rosanero, si è spento a 82 anni - Si è spento questa mattina all’età di 82 anni Enzo Ferrari, ex calciatore e allenatore noto per le sue esperienze in panchina con Udinese, Reggina e Reggiana, e per il suo legame storico con il Palerm ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Addio all'ex tecnico della Reggina Enzo Ferrari: due stagioni in amaranto, quel maledetto playoff contro la Juve Stabia - Triste notizia arrivata in mattinata, addio all'ex allenatore della Reggina Enzo Ferrari. Ferrari arrivò a Reggio nel 1992 e dopo un campionato concluso con la salvezza nel 1993, ... 🔗tuttoreggina.com

Addio a Enzo Ferrari, ex tecnico del Padova: si è spento a 82 anni a Udine - Figura carismatica del calcio italiano, fu stratega dell’Udinese dei sogni e protagonista internazionale col Saragozza. Guidò i biancoscudati per 14 partite nel 1989-90 in Serie B ... 🔗padovaoggi.it