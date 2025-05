Adani punge | Scudetto? Facciamo tabelle ma poi c’è il campo | guardate con chi ha perso punti il Napoli

L'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha condiviso le sue impressioni sulla vittoria dei nerazzurri contro il Torino e sul pareggio del Napoli col Genoa. Intervenuto a La Domenica Sportiva, Adani ha analizzato i risultati di questo 36° turno di Serie A, offrendo la sua prospettiva su un weekend di grande emozione per le squadre coinvolte.

L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, ha voluto dire la sua sulla vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Torino e sul pari del Napoli col GenoaIntervenuto dagli studi Rai nel corso de La Domenica Sportiva, l’ex difensore nerazzurro Lele Adani ha commentato i risultati di questo 36° turno del campionato di Serie A, che ha visto l’Inter vincere contro il Torino e il Napoli pareggiare contro il Genoa. Il passo falso fatto dai partenopei rischia di riaprire la lotta Scudetto a due giornate dal termine di questo campionato.PAROLE – «L’Inter deve comunque preparare la Champions e quindi ha fatto rotazioni, ma poi è forte e matura. Il percorso del Napoli resta importante e non previsto, dopo il decimo posto dello scorso campionato. Nel girone di ritorno il Napoli ha persopunti con Genoa, Venezia, Como, Udinese, per cui noi Facciamo le tabelline ma poi il campo dice la verità». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani punge: «Scudetto? Facciamo tabelle, ma poi c’è il campo: guardate con chi ha perso punti il Napoli»

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amadeus: “Facciamo Champions Inter e scudetto al Napoli? Vorrei un loro giocatore” - Amadeus è intervenuto a Televomero a Il Bello del Calcio. Il presentatore è un grande tifoso dell'Inter e ha commentato così la lotta scudetto 🔗Leggi su golssip.it

Orsi punge la Roma: “Lo Scudetto è vicino. Non mi ricordo l’ultima partita che ha giocato contro una squadra…” - Nel contenitore radiofonico mattutino “Radio Radio Lo Sport” in onda sulle frequenze di “Radio Radio“, si è parlato anche di Roma (collegato telefonicamente il giornalista Stefano Carina), con la squadra giallorossa che dopo un inizio di campionato disastroso, si sta riprendendo, aggacciando praticamente la zona europea. A riguardo’opinionista ed ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, […]L'articolo Orsi punge la Roma: “Lo Scudetto è vicino. 🔗Leggi su .com

Adani punge il Milan: «Dev’essere un po’ imbarazzante dopo aver visto…». C’entra l’Inter di Inzaghi - di RedazioneLele Adani è sicuro, ecco cosa dice l’ex calciatore sul Milan, le parole sul rendimento dei rossoneri, c’entra anche l’Inter…Intervenuto nel corso dell’ultima puntata del suo podcas Viva el Futbol su Twitch, Lele Adani – ex calciatore della nostra Serie A nonchè per un periodo anche giocatore della nazionale italiana – ha voluto dire la sua sul successo ottenuto ieri dall’Inter contro il Feyenoord in Champions League. 🔗Leggi su internews24.com

Adani punge: «Scudetto? Facciamo tabelle, ma poi c'è...». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Adani: "Corsa scudetto Inter-Napoli avvincente, per me la spunterà..." - Video – Adani: "Corsa scudetto Inter-Napoli avvincente, per me la spunterà..." Alessandro Sallusti cade dalla sedia in diretta tv durante lo speciale sul Papa su Rete 4, il commento di ... 🔗msn.com

Adani: “Lecce trattato così perché una piccola. Alle big non sarebbe successo” - “Ma se la cosa fosse successa a Inter, Milan, Juve, Roma o Napoli, gli intimano lo 0-3 a tavolino? Credi che io abbia piacere che stanno penalizzando e facendo le differenza tra le morti di Serie A e ... 🔗calciolecce.it

Adani: "Corsa scudetto Inter-Napoli avvincente, per me la spunterà..." - Quando la gara sembrava ormai segnata con un pareggio comunque positivo, ecco il colpo di scena allo scadere con Riccardo Orsolini e una corsa scudetto ora più che mai apertissima ... 🔗informazione.it