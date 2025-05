Adamant vs Sangiorgese | Semifinale Playoff alla Bondi Arena

Sarà la Sangiorgese a sfidare l'Adamant nella semifinale playoff, in programma domenica 18 maggio alla Bondi Arena. I lombardi hanno rispettato le aspettative, superando Mantova in gara 3 dopo una serie combattuta. Nonostante la sconfitta, gli avversari hanno dimostrato grande tenacia, rendendo la sfida avvincente per il capitano Bianchi e i suoi compagni. Ferrara, intanto, osservava con interesse l'evolversi della situazione.

Sarà dunque la Sangiorgese l'avversaria dell'Adamant nella serie di SemifinalePlayoff al via domenica 18 maggio allaBondiArena. La formazione lombarda ha rispettato i pronostici della vigilia e ha battuto in gara 3 Mantova, che ha avuto comunque il merito di portare la contesa alla 'bella', rendendo non facile la vita a capitan Bianchi e compagni. Ferrara, che osservava con attenzione l'evoluzione dei fatti, da domani tornerà in palestra per prepararsi al primo grande scoglio di questa post season: la Sangiorgese è squadra quadrata, profonda e temibile, che già nelle due gare di play-in ha messo in difficoltà i biancazzurri. I precedenti in stagione dicono 1-1, con l'Adamant che recrimina però per una gara di andata condotta per 38' a San Giorgio su Legnano e poi scivolata via nei possessi finali dopo un 9-0 di break firmato Testa e Zilius, due dei principali assi nella manica per coach Di Gregorio e il suo staff.

