Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 12 aprile al 16 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 12 maggio 2025, Ada Alberti è tornata a Mattino 5 News, pronta a svelare l'Oroscopo della settimana. In compagnia di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, la celebre astrologa ci guiderà attraverso le previsioni delle stelle per i dodici segni zodiacali. Scopriamo insieme cosa riserverà il destino a ogni segno in questa settimana intrigante!

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 12 maggio2025, nel programma televisivo Mattino 5 News con l’Oroscopo della settimana. La famosa astrologa è stata ospite nel programma del Mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.Scopriamo insieme le previsioni delle stelle e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco della settimana. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo, ma nel Video spazio a tutte le previsioni dei segni dello zodiaco. Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per tutti i dodici segni dello zodiaco da lunedì 12 a venerdì 16 maggio 2025 Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel Video da Mediaset Infinity. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 12 aprile al 16 maggio 2025 | Video Mediaset

