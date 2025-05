Ad Affari Tuoi Jasmine cede al fidanzato e non accetta l’offerta De Martino | “Il coraggio viene premiato”

In un'emozionante puntata di "Affari Tuoi" lunedì 12 maggio, Jasmine e Matteo sfidano il destino in un finale "tutto o niente". Nonostante l'offerta tantalizzante del Dottore, Jasmine decide di cedere al fidanzato, dimostrando che il vero coraggio può ripagare. Scopri come si svolgerà questa avvincente partita tra alti e bassi.

Jasmine e Matteo sono i protagonisti della partita di AffariTuoi in onda lunedì 12 maggio. Dopo una partita fatta di alti e bassi si ritrovano in un finale definito dal Dottore come "tutto o niente". I due non accettano la sua offerta e decidono di giocare fino alla fine. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Ad Affari Tuoi Jasmine cede al fidanzato e non accetta l'offerta, De Martino: Il coraggio viene premiato; Jasmine Carrisi, bomba su Al Bano e Romina: Ovvio, ti chiudi | .it; Domenica In, oggi (2 giugno) l'ultima puntata: da Gigi D'Alessio a Valeria Golino, gli ospiti di Mara Venier; Jasmine Carrisi, com'era e com'è: Come mi ha fatto mamma, schiaffo a chi la odia | .it. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ad Affari Tuoi Jasmine cede al fidanzato e non accetta l’offerta, De Martino: “Il coraggio viene premiato” - Jasmine e Matteo sono i protagonisti della partita di Affari Tuoi in onda lunedì 12 maggio. Dopo una partita fatta di alti e bassi si ritrovano in un finale definito dal Dottore come “tutto o niente”. 🔗fanpage.it