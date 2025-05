Acqua inquinata dall' arsenico in mezza Viterbo | dove è vietato berla zona per zona

L'acqua di mezza Viterbo è contaminata da arsenico, con livelli superiori ai limiti di potabilità. È stata emessa un'ordinanza di non potabilità per le zone servite dalla rete idrica Monte Jugo. La sindaca Frontini ha sollecitato la Asl a velocizzare le analisi, evidenziando la necessità di garantire acqua sicura per la popolazione.

arsenico nell’Acqua superiore alla norma, firmata ordinanza di non potabilità per le zone alimentate dalla rete idrica Monte Jugo. La sindaca Frontini scrive alla Asl: "Necessarie tempistiche più rapide per la trasmissione dei risultati della analisi".Acqua destinata al consumo umano. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Acqua inquinata dall'arsenico in mezza Viterbo: dove è vietato berla zona per zona

