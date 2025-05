Acetaie Aperte per valorizzare il balsamico Doc e Igp

In breve da Zazoom:

TuttoFood Milano 2025 ha ospitato in anteprima l'evento Acetaie Aperte, rivelando le novità della 23ma edizione. Organizzato dai Consorzi di tutela dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP e dell'Aceto Balsamico di Modena IGP, l'evento si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre 2025, offrendo una settimana ricca di eventi, degustazioni e visite, per celebrare la tradizione e la qualità di questi prestigiosi

TuttoFood Milano 2025 è stato lo scenario in cui si è presentato in anteprima l’evento AcetaieAperte. Molte le novità previste per la 23ma edizione organizzata dai Consorzi di tutela dell’Aceto balsamico Tradizionale di Modena DOP e dell’Aceto balsamico di Modena IGP che si svilupperà su un’intera settimana da venerdì 26 settembre a sabato 4 ottobre 2025 con eventi, degustazioni, visite, abbinamenti insoliti, un concerto di musica lirica e il concorso Batterie d’Eccellenza.L’obiettivo è quello di rendere sempre più attraente questo momento celebrativo dell’Aceto balsamico Tradizionale di Modena DOP e dell’Aceto balsamico di Modena IGP, mezzo per coinvolgere i visitatori nella cultura locale e nella tradizione; un evento utile per approfondire la conoscenza e il fascino dei luoghi di produzione, la storia delle famiglie che conducono le Acetaie e grazie alla versatilità in cucina di questi due prodotti, anche i mille abbinamenti possibili. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Acetaie Aperte per valorizzare il balsamico Doc e Igp

Cosa riportano altre fonti

Quici (Cimo-Fesmed): "Valorizzare professionisti e incidere su prevenzione" - 'Liste d'attesa terreno fertile per scontro tra forze politiche e istituzioni, ma nostra offerta sanitaria è inferiore rispetto ai reali bisogni di salute dei cittadini' Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Bisogna valorizzare i professionisti per evitare la fuga dalle strutture e incidere sul 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

I musei di Udine a porte aperte per Pasquetta, tra mostre permanenti e nuove iniziative - I civici musei di Udine apriranno gratuitamente al pubblico per Pasquetta, il 21 aprile. I visitatori potranno visitare le collezioni permanenti tanto quanto le nuove mostre temporanee, con un programma di iniziative culturali per tutte le età. Tra gli eventi disponibili, come ha ribadito... 🔗Leggi su udinetoday.it

Centro produzione Rai Napoli, un patrimonio da valorizzare. Ugl: Bene il progetto di ristrutturazione - Esprimiamo piena soddisfazione per il progetto di ristrutturazione del Centro di Produzione Rai di Napoli, illustrato oggi nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Regione Campania» – dichiara Gaetano Panico, Segretario UGL UTL Napoli. “Si tratta di un intervento atteso da tempo e che rappresenta un segnale importante non solo per i lavoratori del comparto, ma per l’intero territorio. Il Centro di Produzione Rai di Napoli, situato in via Marconi, è l’unico presidio produttivo dell’azienda pubblica radiotelevisiva presente nel Mezzogiorno. 🔗Leggi su ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Acetaie Aperte per valorizzare il balsamico Doc e Igp; Le Terre del Balsamico a TUTTOFOOD 2025; Da Acetaie Aperte una 22ª conferma: piace sempre più l’Oro Nero di Modena; Acetaie Aperte 2024: un evento per il grande pubblico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Acetaie Aperte per valorizzare il balsamico Doc e Igp - TuttoFood Milano 2025 è stato lo scenario in cui si è presentato in anteprima l’evento Acetaie Aperte. Molte le ... 🔗msn.com

Acetaie Aperte presenta il nuovo format a TUTTOFOOD 2025 - TuttoFood 2025, presentata la 23ª edizione di Acetaie Aperte: una settimana di eventi dal 26 settembre al 4 ottobre con oltre 40 acetaie visitabili nel modenese ... 🔗msn.com

A TuttoFood presentato il nuovo format di Acetaie Aperte - MILANO (ITALPRESS) – TuttoFood Milano 2025 è stato lo scenario in cui si è presentato in anteprima l’evento Acetaie Aperte.Molte le novità previste per la 23ma edizione organizzata dai Consorzi di tut ... 🔗gazzettadelsud.it