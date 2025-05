Acerbi la moglie contro Gramellini | Il signore qui

Procede a distanza la faida tra Massimo Gramellini e Claudia Scarpari, alimentata dall'impresa del marito della signora, Francesco Acerbi, difensore dell'Inter. Con un gol decisivo nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, Acerbi ha scatenato emozioni e rivalità. Nel suo programma In altre parole su La7,Gramellini ha messo in scena un confronto che ha catturato l’attenzione dei tifosi e dei telespettatori.

Procede a distanza la faida tra Massimo Gramellini e Claudia Scarpari. Tutto "per colpa" dell'illustra marito della signora, Francesco Acerbi, difensore dell'Inter ed "eroe" della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, con il gol del 3-3 all'ultimo respiro che ha mandato i nerazzurri ai supplementari e, poi, in finale.Nel suo programma In altre parole, su La7, Gramellini elogia il 37enne: "Un difensore che in CL non ha mai segnato e mai tirato in porta. Lo troviamo nell'area di rigore del Barcellona. Dopo i litigi col padre, dopo l'alcool, dopo la depressione, dopo due tumori. E nessuno ci fa caso. Anche se è altissimo, pieno di tatuaggi, gli spagnoli - come si dice - non lo hanno visto arrivare".Segue la cronaca del "miracolo" sportivo e la celebrazione di una storia personale molto intensa: "Tutti ci siamo chiesti, come ci sarà arrivato Francesco Acerbi, un difensore, nell'ultimo posto al mondo in cui ti aspetteresti di trovare un difensore? Invece c'è lui nell'area di rigore del Barcellona all'ultimo minuto di una partita praticamente perduta". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Acerbi, la moglie contro Gramellini: "Il signore qui..."

Su questo argomento da altre fonti

Sceneggiata "cacio e pepe" di Gassman e moglie contro Trump: com'è ridotta la sinistra - Eccoli gli antiTrump de' noantri. Firmano autografi, gli piace piacere, e sono tanto tanto alla moda. Bravi nel loro mestiere, ne prendessero mai una quando si azzardano a cimentarsi con la politica. Adesso ce l'hanno col presidente americano. Donald Trump spezza le convenzioni e le (loro) convinzioni. L'altra settimana ce lo ha fatto capire anche Massimo Gramellini, che malediva le stars americane per non aver fatto nulla di concreto contro il tycoon. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Amal Alamuddin “fuorilegge” per l’America: la moglie di George Clooney ha fornito una consulenza legale contro il premier Netanyahu alla Corte Penale - Terremoto in casa di George Clooney. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la moglie dell’attore hollywoodiano, Amal Alamuddin sarebbe nell’occhio del mirino dell’amministrazione Trump. A diffondere la nota interna il ministero degli Esteri del Regno Unito che “avrebbe avvertito alcuni avvocati britannici di alto livello, tra cui Amal Clooney, che rischiano sanzioni”.Il motivo? La consulenza come avvocata dei diritti umani presso lo studio legale Doughty Street Chambers di Londra, alla Corte penale internazionale nel processo per crimini di guerra a Gaza contro il primo ministro ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Braccio Acerbi, il Barcellona reclama un calcio di rigore contro l’Inter: il VIDEO dell’intervento fa scatenare i social. Cosa è successo e perché non è stato dato il penalty - di Redazione JuventusNews24Braccio Acerbi, il Barcellona reclama un calcio di rigore contro l’Inter: il VIDEO di cosa è successo e tutti i dettagliSi infiamma Inter–Barcellona con i blaugrana che hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco col braccio di Acerbi in area di rigore. Il tocco, come visibile dal video già virale sui social, c’è stato ma potrebbe essere stato visto come involontario dall’arbitro e dal VAR che ha fatto un check prima di far ripartire l’azione. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Acerbi, la moglie contro Gramellini: Il signore qui... | .it; La moglie di Francesco Acerbi non perdona Massimo Gramellini: Sale sul carro; Acerbi, parla la moglie Claudia: Gramellini? Sale sul carro. Su Juan Jesus scrisse che...; In altre parole, la moglie di Acerbi accusa Gramellini: Il carro su cui salire.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

In altre parole, la moglie di Acerbi accusa Gramellini: "Il carro su cui salire..." - Scontro a distanza tra il giornalista Massimo Gramellini e Claudia Scarpari, moglie del calciatore Francesco Acerbi, difensore ... 🔗iltempo.it

La moglie di Acerbi durissima con Gramellini: “Bellissime parole ma non ha né il titolo né…” - Massimo Gramellini ha commosso tutti con il racconto dedicato a Francesco Acerbi e alla sua storia di vita e di calcio. Una storia che martedì sera, contro il Barcellona, ha aggiunto una pagina indime ... 🔗informazione.it

VIDEO – La storia (toccante) di Acerbi raccontata da Gramellini - Durante la puntata di In altre parole andata in onda su La7 il 10 maggio 2025, Massimo Gramellini ha dedicato la sua “buonanotte” a Francesco Acerbi, autore del gol decisivo che ha permesso all’Inter ... 🔗informazione.it