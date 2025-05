Acerbi ha giocato contro il Torino con uno scarpino rotto | è lo stesso del gol al Barcellona

Francesco Acerbi ha sfidato il Torino con uno scarpino rotto, proprio come nel celebre gol contro il Barcellona. Nonostante il vistoso buco sull'alluce, il difensore ha deciso di scendere in campo, vincendo la sua proverbiale scaramanzia. Scopriamo insieme il perché di questa scelta audace e il significato dietro il suo gesto.

