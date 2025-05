Acea si aggiudica bando #riparto per sostenere il rientro al lavoro delle madri lavoratrici

ACEA si è aggiudicata il bando pubblico #Riparto, lanciato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per promuovere il rientro al lavoro delle madri lavoratrici con il progetto 'Mamma con ACEA nei tuoi primi 1.000 giorni'. Sotto la leadership di Fabrizio Palermo, l'azienda si impegna a sostenere le famiglie con iniziative di welfare innovative.

Roma, 12 maggio 2025 – ‘Mamma con Acea nei tuoi primi 1.000 giorni’. Acea, l’azienda guidata da Fabrizio Palermo, si è aggiudicata il bando pubblico #riparto: percorsi di welfare aziendale per le lavoratricimadri lanciato dal Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Gruppo, con il suo progetto di welfare aziendale per sostenere il rientro al lavorodellelavoratricimadri, si è classificato al 6° posto su 122 aziende. Il progetto ‘Mamma con Acea’, che avrà una durata di 24 mesi e dal valore complessivo di 625mila euro, riceverà un finanziamento pubblico di oltre 393mila euro. Le iniziative che verranno sviluppate sono state illustrate oggi dalla presidente Acea Barbara Marinali alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella.La finalità del progetto è incentivare lo sviluppo di misure in grado fornire un sistema integrato di welfare aziendale per rientro al lavorodellemadrilavoratrici dopo l’arrivo di un figlio. 🔗Leggi su Quotidiano.net