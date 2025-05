Accuse droga e lavoro nero | tredici arresti fra tarantino barese foggiano e bolognese Carabinieri

Un'operazione congiunta dei Carabinieri ha avuto luogo nelle province di Taranto, Bari, Foggia e Bologna. Coordinata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, l'azione ha visto la partecipazione di diverse unità specializzate, tra cui i “Cacciatori di Puglia” e i Nuclei Cinofili, per garantire la sicurezza e combattere la criminalità sul territorio. Di seguito i dettagli dell'operazione.

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri:Nelle province di Taranto, Bari, Foggia e Bologna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, supportati in fase esecutiva dei Comandi Arma territorialmente competenti nonché dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia “, del 6° Elinucleo Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, alle prime ore del 12 maggio 2025 hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione G.I.P. nei confronti di 13 persone di cui 10 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 3 agli arresti domiciliari, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accuse, droga e lavoro nero: tredici arresti fra tarantino, barese, foggiano e bolognese Carabinieri

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alcol a minori, carte clonate, droga e lavoro nero: arresti e denunce nell'Agro nocerino - Nella giornata di ieri, nel territorio Agro nocerino sarnese, i carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati, con particolare attenzione quelli contro il patrimonio, in relazione ai furti in... 🔗Leggi su salernotoday.it

Retata dei carabinieri, 13 arresti per droga e lavoro nero - Sono tredici le persone destinatarie degli arresti scattati questa mattina ad opera dei carabinieri del comando provinciale di Taranto. All'alba di questa mattina i militari hanno eseguito una... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Droga e lavoro nero: operazione dei carabinieri, arresti anche nel Barese - Ci sono anche quattro baresi tra le tredici persone arrestate oggi dai carabinieri nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri nel Tarantino.L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, come riporta TarantoToday avrebbe smantellato una presunta... 🔗Leggi su baritoday.it

Accuse, droga e lavoro nero: tredici arresti fra tarantino, barese, foggiano e bolognese; Scacciacani e lavoro nero. Altri guai per il pastore; Lavora in nero e resta intrappolato in un banco motorizzato: chiesti nove rinvii a giudizio per l'infortunio; Movida tra droga, lavoro nero e suolo pubblico occupato senza permesso: denunce e multe per 60 mila euro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Accuse, droga e lavoro nero: tredici arresti fra tarantino, barese, foggiano e bolognese Carabinieri - Nel corso delle perquisizioni domiciliari odierne, uno degli indagati, veniva trovato in possesso di 1,56 kg di hashish, 560 gr. di marijuana, 35 gr di cocaina, un bilancino di precisione, materiale ... 🔗noinotizie.it

Droga, lavoro nero e codici segreti: maxi operazione nel Tarantino, un salentino fra i 13 arrestati - Undici degli indagati sono finiti in carcere, mentre per altri tre sono stati disposti i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe avviato un florido mercato illegale di droga smerciata a ... 🔗lecceprima.it

Cercano lavoratori in nero ma trovano 3,7 tonnellate di droga in un’azienda agricola - Ozieri Ozieri, scoperti oltre 3,7 tonnellate di cannabis in un’azienda agricola: sequestro da 15 milioni di euro. Durante un’attività di controllo contro il lavoro nero, i finanzieri della tenenza di ... 🔗lanuovasardegna.it