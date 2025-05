Accusato di maltrattamenti in famiglia tentata estorsione e lesioni | assolto 50enne di Volturara Irpina

Dopo sette anni di aule di tribunale e tensioni, si chiude il lungo calvario di un cinquantenne di Volturara Irpina, accusato di gravi reati come maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali. A sollevare il velo sugli abusi, una voce coraggiosa: quella della donna vittima dei suoi continui soprusi e delle violenze perpetrate nel contesto di una relazione tossica.

Dopo sette lunghi anni di processo è finalmente terminata l'odissea di un cinquantenne di VolturaraIrpina, Accusato di maltrattamenti in famiglia, tentataestorsione e lesioni personali.A denunciare i continui soprusi e gli atteggiamenti violenti commessi nei confronti della donna erano. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Accusato di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni: assolto 50enne di Volturara Irpina

