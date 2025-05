Accusato di abusi sulla nipote nascondeva materiale pedopornografico su telefoni e pc | arrestato nonno 60enne

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Padova con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico, dopo una segnalazione riguardante presunti abusi sessuali nei confronti della nipote minorenne. Attualmente, l'uomo è in custodia cautelare, mentre gli investigatori stanno continuando le analisi sui suoi dispositivi informatici per scoprire ulteriori elementi che possano chiarire la situazione.

