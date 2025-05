Accordo trovato nel Pd | ci sarà un solo candidato Corazzi e Rossi in pole

...ha gettato le basi per un percorso condiviso. A pochi giorni dal congresso, il Partito Democratico sembra avviato verso una fase di pacificazione interna, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza sul territorio. La scelta di un’unica candidatura rappresenta un segno di maturità politica e una risposta alla necessità di concentrare le forze in un periodo di sfide cruciali.

La tregua nel Pd è vicina. Salvo colpi di scena (al momento da escludere) ci sarà un solocandidato alla segreteria provinciale del partito. Niente resa dei conti al congresso, nessuna sfida alle urne tra le varie correnti. D’altra parte, l’input del segretario regionale Luigi Tosiani è stato chiaro: "Ci serve unità, a tutti i livelli". E l’Accordo preso a livello regionale, con Tosiani ricandidato verso la riconferma e la riminese Emma Petitti vicesegretaria, pesa non poco sulle vicende riminesi. Ma chi guiderà il Pd riminese? Le bocche in casa dem restano stracucite, ma le trattative per la candidatura di Giulia Corazzi, la presidente del consiglio comunale di Rimini ed esponente dell’ala riformista del partito (di cui fanno parte, tra gli altri, il sindaco Jamil Sadegholvaad e il deputato Andrea Gnassi) stanno andando avanti in queste ore. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accordo trovato nel Pd: ci sarà un solo candidato. Corazzi e Rossi in pole

