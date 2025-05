Accordo tra Cina e Stati Uniti per una tregua di tre mesi sui dazi reciproci

Dopo un'intensa due giorni di colloqui in Svizzera, Stati Uniti e Cina annunciano una significativa riduzione temporanea dei dazi reciproci. Questa mossa mira a distendere le tensioni commerciali tra le due economie più grandi al mondo e offre un periodo di tre mesi per ulteriori negoziati. Con l'imposta statunitense che scende dal 145% al 30%, si prospetta una nuova fase nelle relazioni commerciali globali.

In una dichiarazione congiunta rilasciata da StatiUniti e Cina dopo i due giorni di colloqui in Svizzera, i due paesi affermano che abbasseranno temporaneamente i dazireciproci, nel tentativo di allentare le tensioni commerciali e dare alle due maggiori economie mondiali altri tre mesi per cercare un’intesa. Secondo quanto dichiarato l’imposta statunitense del 145% sarà ridotta al 30%, compresa l’aliquota legata al fentanyl. Viceversa i dazi cinesi del 125% sui prodotti statunitensi scenderanno al 10%.“Abbiamo avuto una discussione molto intensa e produttiva sui progressi da compiere sul fentanyl”, ha dichiarato il Segretario al Tesoro Usa Scott Bessent . “Siamo d’Accordo sul fatto che nessuna delle due parti voglia disaccoppiare la questione”. Nella dichiarazione congiunta si afferma inoltre che “le parti istituiranno un meccanismo per proseguire le discussioni sulle relazioni economiche e commerciali”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accordo tra Cina e Stati Uniti per una tregua di tre mesi sui dazi reciproci

