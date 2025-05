Accoltellamento a Montoro ferito un 45enne

Questa mattina, a Montoro, un uomo di 45 anni è stato rinvenuto con una ferita da arma da taglio alla schiena, grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia di Solofra. La segnalazione al numero di emergenza 112 ha permesso un rapido intervento, avviando i soccorsi e il trasferimento dell'uomo in ospedale per ricevere cure adeguate. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Questa mattina, a Montoro, un uomo di 45 anni è stato rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra con una ferita da arma da taglio alla schiena. L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112.

